EKKM-is esietendub lavastus ossi-kultuurist

EKKMi näitus "Päästik" kajastab poliitilisi kriise, kaost ja kõrgpinget ühiskonnas. Näituse kuraatori sõnul haakub see hästi Oona (Uuna) Doherty lavastusega "Lootusejaht ja ülestõusmine Laatsaruseks".

"Näitus käsitleb küll ootamatut inimgruppi, eesti keeli võiks öelda osse, aga igal maal on sellised tõrjutumad meesgrupid, keda tihti vaadatakse ühiskonnas halvustavalt, aga koreograaf Oona on lähenenud neile empaatiliselt ja püüdnud mõista, mis on need sotsiaal-majanduslikud põhjused, miks nad nii käituvad," ütles EKKM-i kuraator Evelyn Raudsepp.

Lavastus on loodud ühele naisetendajale ning püüab lammutada Euroopa valge töölisklassi mehe halba kuvandit. Koreograaf Oona Doherty rõhutab läbi naistantsija maskuliinsust ja testosterooni, samal ajal aga ka iga inimese universaalset vajadust eneseusu ja armastuse järele.

"Me töötasime mehelikkuse olemuse ja mehelikkuse kuvandi loomisega. Selles lavastuses on palju erinevaid teemasid. See on noorusest, sõltuvusest, üksildusest, vajadusest armastada ja olla armastatud. See on betooni palvus," ütles tantsija Sati Veyrunes.

Performance'i- ja etenduskunstiprogramm hakkab kuuluma EKKM põhiprogrammi juurde.

"Ma arvan, et nüüdseks on väga orgaaniliseks saanud, et etendus- ja visuaalkunstnikud käivad väga tihedalt koos või siis isegi ei liigitu enam ühele või teisele poole. Need on meediumid, millega töötatakse paralleelselt ja mis on väga orgaaniliselt kombineeritud. Ma arvan, et me igatseme samuti mingit kollektiivset kokkutulemist. Tihti on näituste puhul avamishetk see, mil kõik saavad kokku ja siis on vaikne üksindus siin näituse saalis," ütles Raudsepp.

Tänaõhtune üritus toimub paralleelselt nii EKKM-i majas, Kultuurikatlas, kui ka kahe hoone vahelisel õuealal.