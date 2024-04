EKKM-i hooaja avanäitus "Päästik" kajastab pinget ja kriise ühiskonnas

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) avas hooaja rahvusvahelise grupinäitusega "Päästik", mis kajastab poliitilisi kriise, kaost ja kõrgpinget ühiskonnas. Näitus on vastureaktsioon globaalsele ja kurnavale uudistetulvale.

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi uus näitus on kuraatorite sõnul mõeldud kui raputus kurnava uudistulva ja inforuumi üleküllastumise vastu.

"See sündis reaktsioonina, mida oleme sunnitud meedia vahendusel pealt vaatama ja tunnistama. Need tohutult agressiivsed konfliktid maailmas ja see emotsionaalne kurnatus, mis muudkui jätkub ja jätkub. Sündis soovist läbi kunsti ja muusika, tantsu ja metafoorsete kujundite natukene ventileerida seda emotsionaalsust," kirjeldas näituse kuraator Evelyn Raudsepp.

Rahvusvahelisel näitusel osaleb üheksa kunstnikku Eestist, USA-st, Mehhikost ja Prantsusmaalt. Väljas on nii traditsioonilisi kui ebatraditsioonilisi kunstivorme. Kunst ei pruugi ainult vaatamiseks olla, vaid ka kehaliseks kogemiseks. EKKM-i uus näitus "Päästik" nihutabki kunsti kogemise piire.

Mehhiko kunstniku Bárbara Sánchez-Kane'i ligi 30 kilo kaaluv nahkvöödest teos seob omavahel moetööstuse ja visuaalkunsti. "Ta teeb neid nii-öelda kantavaid skulptuure, mis on hästi jõulised ja massiivsed ning peaksid viitama sellele, kuidas kõik riided meie keha vormivad ja mõjutavad, aga samas saavad meid ka väestada ja võimestada," selgitas kuraator.

Türgi kunstnik Cevdet Erek lõi EKKM-i hoone estakaadi kohaspetsiifilise heli- ja valgusinstallatsiooni.

"Üritame ühendada vana tehaseliini, kuidas õli transporditi kõrvalhoonesse, katlaruumidesse. Aga näidata ka seda, kuidas sama ruumi on kasutatud

muuseumina ning tehnopidudel elektroonilise muusikaga. Üritame luua seoseid energia ülekandumise või vahetuse vahel," tutvustas Erek.

Rootsi kunstnik Hanna Antonsson esitleb hapraid kineetilisi skulptuure autoõnnetuse tagajärjel surnud lindude tiibadest. "Ta viitab sellel kokkupõrkele looduse ja tehnoloogiaga. Aga samas selles kurvas momendis on omamoodi mingi ilu," ütles kuraator Evelyn Raudsepp.

Avanädalavahetusel toimuvad kuraatorituurid, kus võimalik näituse tegijatega kohtuda ja tööde teemade üle pikemalt arutleda.

Näitus jääb avatuks 2. juunini 2024.