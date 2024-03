Pildid: Kaido Ole avas isikunäituse "Head ajad, halvad ajad"

Näitusel on väljas ka uuemad maalid "Head ajad" ja "Halvad ajad", mis on valminud käesoleval aastal ning kajastuvad näituse pealkirjas.

"Näitus on koht, kus saan tehtud tööle enam-vähem lõpliku hinnangu anda, sest seal, mitte stuudios, on maalid viimaks "valmis". Veelgi enam, näituse toimumise paigast, konkreetsetest ruumidest, saavad ideed minu puhul üldse oma esmase vormi. Need vähesed korrad, kui olen pidanud alustama tööd teadmata täpselt seda kohta, kuhu maal läheb, on olnud väga ebamugavad," selgitas Ole Eesti Kunstnike Liidule.

Pühalikum näitusesaal pani kunstniku ka usu üle mõtlema. "Kirik ja usk on paljude jaoks vist sünonüümideks saamas, kuid seoses kaasaegse kunstiga usku pigem ei nimetata. Paradoksaalselt tundub mulle, et kirikus on usku oodatust palju vähem ja see on inimeseti erinev. Kunstis jälle on usk olulisemal kohal, kui võiks arvata. Ma võin kahelda, süveneda sisekaemusse või sotsiaalsetesse kitsaskohtadesse, kuid teatud hetkedel on mul vaja totaalset usku, et astuda samme, ilma milleta ma midagi ei tee," sõnas Ole.

Kaido Ole (s 1963) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias disaini ja maali (1982—1992) ning töötanud EKAs joonistamise ja maali õppejõuna ning maaliosakonna professorina (2003—2010). Alates 2010. aastast vabakutseline kunstnik, näitustel esinenud alates 1989. aastast. Eesti Kunstnike Liidu liige. Pälvinud Kristjan Raua (1998), Konrad Mäe (2012), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (1999 ja 2005), samuti Valgetähe III klassi teenetemärgi (2014).