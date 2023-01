Kaido Ole pöördub uue näitusega loometee algusesse

"See kolmas mõõde mind nii väga ei huvitanud, mind huvitas see ready-made, et mingid asjad on nagu päris, mingid materjalid. Isegi kui see pole materjal, vaid sulanud alumiiniumplärakas on nagu päris," selgitas Ole "Aktuaalsele kaamerale".

"Seal on üllatav vahe sees, kas sa kujutad midagi, -- ükskõik kui osavalt sa seda ei kujuta, keegi ütleb, et "issand ma mõtlesin, et see on sul päris", aga see on maalitud -- või ta on sul päriselt päris," jätkas ta.

"Maailm on materjale täis, aga siis sa mõtled, et mida saaks pildi külge kinnitada, mis sulle meeldib ja mis ta iseloom on, et tõesti oleks väga selge karakter ja mul on siin neli erinevat materjali ja nii, et nad tõesti omavahel ühel, teisel või kolmandal moel erineksid."