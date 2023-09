Galerii: Kaido Ole avab ARS Projektiruumis isikunäituse "K&O"

Näitusel on väljas just selle ruumi jaoks sündinud suuremõõtmelised maalid. Seekord on aga hiljutistest seeriatest pärit tillukese O kõrvale ilmunud hiiglaslik K, meenutades tegelasi eepostest ja müütidest. Väike ja suur kulgevad koos mööda ürgseid narratiive, otsides vastuseid suurtele küsimustele.

Oma maalidel kujutab Ole iseennast. "Miks? Kuna olen iseendaga pidevalt koos, ma ei lahku endast hetkekski. Kui ma üldse kedagi tunnen, siis eelkõige iseennast. Tean absoluutselt kõiki oma uhkeid, vähem uhkeid ja ka kõige piinlikumaid hetki, mõtteid ja soove," selgitas kunstniks.

"Teistest teame ju ainult üksikuid fragmente, killukesi, ja nende killukeste põhjal teeme tihti väga üheseid järeldusi või julgeid üldistusi, mis tihti ei päde. Kipun neid ka ise teiste kohta tegema. Väheste kildude vahel sünnivadki seosed lihtsalt, peaaegu iseenesest. Kui aga teada kellestki või millestki juba väga paljut, siis mustrit, mis seda kaleidoskoopi tervikuks liidaks, nii lihtsalt enam ei teki. See just ongi hea ja huvitav," leiab ta.

Näitus "K&O" on ARS Projektiruumis avatud 28. oktoobrini.