Galerii: Telliskivi Loomelinnaku galeriis näeb Liisi Grünbergi ja K2rte loomingut

Liisi Grünbergi näitus "Takso Annelinna" on üleval Loomelinnaku galerii esimeses hoones. Näitusel kohtab kummalisi kuulujutte, linnalegendi laibasööjast, Häädemestel peatuvate tulnukatest, aga ka inimesi kollitavaid lödipükse ja pehmosid. Suurem osa töid on valminud kahe viimase aasta jooksul, kuid väljas on ka paar vanemat tööd.

K2rte näitus "Toys" on eksponeeritud galerii teises hoones. Näituse "Toys" inspiratsioon tuleb igapäeva olmest ja ulmekirjandusesest, tänavakunstist ja kleepsukultuurist, samuti 1970-ndate psühhedeeliast ning looduse imelistest veidrustest. Kõige sürreaalsem elu osa on kunstniku jaoks aga aeg ise.

Näitused jäävad Telliskivi Loomelinnaku galeriis avatuks 5. jaanuarini.