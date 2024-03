Galerii: Portos avati Eesti tänavakunstniku Gutface esimene isikunäitus

9. märtsil avati Portos Circus Network galeriis näitus "Street Gnomes", mille autoriks on Jõhvi juurtega illustraator, tänavakunstnik ja graafiline disainer Gutface ehk Ingmar Järve.

Gutface näitab galeriis enda hiljutisi eksperimente erinevates meediumites, nende seas portselanist vaasid, taftitud vaip, vineerist väljalõige, risograafia tehnikas prindid ning kolmeosaline seinamaaling galerii sisehoovis.

"Street Gnomes" on tõuke saanud aiapäkapikkude folkloorist ja loob nendele müstilistele tegelastele uue linnadele kohandatud müüdi. Kui keraamilised aiapäkapikud leidsid oma tee Euroopa aedadesse, et tuua aednikele head õnne ja hoida kurjad vaimud eemal, siis nüüd, kui oleme aedadest kolinud tänavatele, sümboliseerivad tänavapäkapikud tänapäeva linnade heaolu hoidjaid: elektrikke, torumehi ja prügivedajaid.

"Näitus avab ukse salapäraste ja lustakate tänavagnoomide argipäeva, kus muidu inimsilmale nähtamatud tegelased askeldavad ohukoonuste, liiklusmärkide ja teerullide vahel missiooniga kaitsta linnaelanikke ning hoida linn kui süsteem toimimas," seletas kunstnik Gutface lahti näituse raames loodud tänavapäkapikkude linnamüüti.

Gutface on Tartus tegutsev kunstnik, kes on viimastel aastatel tegev olnud Stencibility Euroopas rändaval grupinäitusel "Hello Mister Police Officer" ja kunstirühmituse Ajuokse korraldatud näitustel. Kunstniku tänavakunsti teoseid leiab linnades üle Eesti, kuid ka näiteks Berliinis, Aberdeenis ja Portos.

Circus Network on Portos tegutsev galerii, pood ning kunstiagentuur, mis keskendub tänava- ja illustratsioonikunstnike loomingu eksponeerimisele. Näitus toimub koostöös produtsendiga Kadri Lind (Stencibility, Linnafestival UIT).

"Street Gnomes" on Circus Network galeriis avatud kuni 11. aprillini 2024.