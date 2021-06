Galerii: Tartus toimus tänavakunstifestival Stencibility

Festivali raames toimus ka Tartus aadressil Turu 21 näitus "Peitus". Endine ööklubi, kus näitus toimus, on määratud lammutamisele, kuid enne seda muutus see paariks päevaks loominguliseks mänguplatsiks, kuhu tänavakunstnikud lõid oma teosed. Näitusel osalesid Stina Leek, GUTFACE, Multistab ja Ajuokse kunstirühmitus koosseisus Fatima Susanna Dominguez Ortiz, Kesonix, Voog One, SELJO126, Sänk, Rosin ja Kertu Klementi. Peitust mängisid ka: KAIRO, müra2000, rodo-dodo, BAZ, Mia ja Condrad. Näituse kuraator oli Kadri Lind.

Samuti võttis festlvali kunstirühmitus Ajuokse festivali ajaks üle SLÄP! kleepsubuss, luues peeglitest ja roosast karvast ehitatud maailmas, kus nägi 15 kunstniku kokku pandud komplekti siiditrükitud illustratsioonidest ning heli- ja videoinstallatsioonist. Osalesid kunstnikud Roland Seer, GUTFACE, laurel, Sigrit Villido, Uuk.kivi, Smiley on acid, Stina Leek, Fatima Susanna Dominguez Ortiz, impossible_son, Timo Tiivas, Sänk, Ben Raybone, Mart Manic, Ann Tuksam ja artistryby.ljt.

Stencibility on rahvusvaheline tänavakunstifestival, mis toimub peamiselt Tartus, ent rändab aeg-ajalt ringi ka teistes Eesti linnades. Festivali raames loovad kunstnikud igal aastal tänavatele kümneid uusi teoseid, samuti korraldatakse tuure, näituseid, kunstioksjoneid ja -laatasid. Festival on toimunud alates 2010. aastast.