Galerii: Tartus toimub tänavakunstijämm

Neljapäeval toimus Tartus Vabaduse silla all tänavakunstijämm, millega saadeti Stencibility festival koos nelja kunstniku ja "Släp!" kleepsubussiga Berliini Tartu tänavakunsti tutvustama.

Osalenud kunstnikud lõid Vabaduse silla alla mitu uut tööd. Inimesed said osaleda nii tänavakunsti aardejahil kui ka ise kleepse valmistada ning kleepse bussile lisada.

Mais lähevad Berliini kunstnikud Edward von Lõngus, Kairo, Stina Leek ja Gutface, et joonistada tänavatel ning tutvustada oma töid juunis Neurotitan galeriis toimuval näitusel "Hello Mister Police Officer". Stencibility Berliini tuur on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi osa ning avasündmus Euroopas.

Huvilised saavad Tartu tänavakunsti tutvustamisele Berliinis kaasa aidata, osaledes fotokonkursil "See sein räägib minuga". Parimad tööd jõuavad juunis Berliinis toimuva näituse seinale ning saavad auhinnatud.