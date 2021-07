Galerii: nädalavahetusel toimus Telliskivis kunstifestival "Ma ei saa aru"

Festivali esimene päev avas uksed hetkel, mil pea 50 tänavakunstnikku võtsid kätte värvipurgid, pintslid ja spreid ning alustasid mitmekümne uue teose joonistamist Loomelinnaku erinevatele pindadele. Tänavakunsti teoseid teevad Tšiili päritolu Izak One, Pintsel, Toze97, Okeiko, Big Mora ja Sim Kares, Multistab, Sodacats, Salme Kulmar, Kelli Pai, Fresh One ja paljud teised. Joonistamine jätkub ka festivali teisel päeval.

Juhendaja Reigo Nahksepa abiga tuuniti töötoas "Uhiuus uunikum" spreiväridega vanakooli auto vingeks taksoks. Lastel ja peredel aitas tänavakunstile läheneda töötoas "Grafiti vaktsiin" Agnes Liiv ja Maru Karu. Pühapäeval toimub Agnese ja Maru Karu juhtimisel töötuba "Pullid mullid". Tartu tänavakunstifestival Stencibility on festivalil kohal populaarse kleepsubussiga SLÄP!, milles huvilised saavad mõlemal festivali päeval teha omale isikliku kleepsu. Kõhu täitmiseks tänavakunstiga saab pühapäeval osa võtta töötoast "Tänavakunst toidulaual", kus juhendaja Margot Kuuskmann aitab valmistada tortilla tääge ja vale-jäätist.

Festivali alal toimuvad mõlemal päeval mitmed kunstituurid. Professionaalsed tänavakunsti giidid Pseudo Toursist veavad huvilisi erinevate Telliskivi Loomelinnaku ja selle lähiümbruse seintel asuvate teoste ette, räägivad nende saamislugusid, tutvustavad kunstnikke ning tähtsamaid tänavakunstiga seotud termineid. Lisaks on programmis ka kolm unikaalset jalutuskäiku, kus tänavakunsti taustal jagavad oma mõtteid ja interpreteerivad teoseid kirjanik Jan Kaus, luuletaja ja näitleja Taavi Eelmaa ning kunstnik ja muusik Andres Lõo.

Festivali teise päeva nael oli terve päeva kestev tänavatantsu battle, mis kulmineerus festivali lõpetava suure tantsufinaali ja Kopli Couture'i moeshowga.

Lisaks toimus festivalil ka neli vestlusringi. Laupäeval juhtis kunstiteadlane Maarin Mürk paneeli "Millest ei saa aru ehk kus see lehm siis on?", kus kunsti mõistmise ja visuaalse kirjaoskuse teemal arutlesid Anneli Porri, Linda Lainvoo, Rainer Olbri aka Metsakutsu ja Kaido Ole. Õhtuses vööndis mõtisklesid Lauri Tähe juhtimisel vestlusringis "Grafiti ja tänavakunst – leia 10 erinevust!" Eesti tänavakunsti eri avaldumisvormide teemal Sirla, Kelly Ritval, Uku-Kristjan Küttis ja Pintsel. Pühapäeval anti vestlusringis "Noorte roll tänavakunstis" sõna noortele ning noori puudutavatel tänavakunsti teemadel rääkisid Maria Kazlovskaya, Jaanus Kivi, Milia Ritsmann ja Olesja Denisova. Festivali vestlusringide sarja lõpetas Gregor Tauli juhitud diskussioon teemal "Tänavakunst ja linnaruum – in a relationship, but it's complicated", osalesid Anton Koovit, Silver Seeblum, Salme Kulmar ja Madle Lippus.

Festivali esimesel päeval oli avatud kunstiturg ja kogu festivali vältel sai külastada Kolme Puu galeriis ja Loomelinnaku galeriis näitust "Tallinna vanakooli grafiti".