Galerii: tänavakunstifestival Stencibility avati näitusega "Peitus"

Tartu kesklinna piiril asuv Turu 21 hoone on alates 2009. aastast töötanud nii Pattaya, Cleo kui ka Ahju nime all. Endine ööklubi on määratud lammutamisele, kuid see on vaid paariks päevaks muudetud loominguliseks mänguplatsiks, kuhu tänavakunstnikud on oma teosed loonud. Näitus on avatud kuni pühapäeva õhtuni, samas majas toimub laupäeval ka kunstilaat.

Maja peal on peitust mänginud kunstnikud Stina Leek, GUTFACE, Multistab ja Ajuokse kunstirühmitus koosseisus Fatima Susanna Dominguez Ortiz, Kesonix, Voog One, SELJO126, Sänk, Rosin ja Kertu Klementi. Maja pealt leiab veel ka KAIRO, Edward von Lõngus, müra2000, rodo-dodo, BAZ, Mia ja Condrad ning teiste kunstnike töid. Näituse kuraator on Kadri Lind.

10. kuni 13. juunil Tartus toimuva festivali Stencibility raames luuakse tänavatele arvukalt uusi teoseid, toimuvad töötoad, tuurid, ringi sõidab kaubikusse ehitatud rändnäitus "350M451N".