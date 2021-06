Tänavakunstile keskenduv kunstifestival "Ma ei saa aru" avalikustas programmi

Festival "Ma ei saa aru" tahab tuua kunsti inimestele lähemale ja sellest on oodatud osa võtma nii kunstikaugemad uudishimulikud kui suured kunstihuvilised, pered kõikide liikmetega ja noored, kes tunnevad huvi tänavakunsti vastu.

Festivalil on neli kunsti- ja tänavakunstiteemalist vestluspaneeli. "Avapäeval toimub üldisem arutelu kunsti ja selle mõistmise üle. Vestlusringis "Grafiti ja tänavakunst – leia 10 erinevust!" on fookuses on tänavakunsti erinevad avaldumisvormid. Pühapäeval saavad aga sõna ka noored ja vestluspaneelis "Tänavakunst ja linnaruum – in a relationship, but it's complicated" on luubi all kunsti esinemine avalikus ruumis," kirjeldab festivali peakorraldaja Bianka Soe.

Vestluspaneelides osalevad Kaido Ole, Anneli Porri, Rainer Olbri aka Metsakutsu, Sirla (Stencibility), Madle Lippus, Pintsel, Anton Koovit, Salme Kulmar ja paljud teised.

Mõlemal päeval toimuvad töötoad lastele, noortele ja täiskasvanutele. Töötubades saab käed külge panna kujuteldava linna loomisele, tuunida autot, teha toidu stencilit ja palju muud. Festivali teisel päeval toimub tänavatantsu battle, millest on võimalik osa võtta neljas kategoorias.

Erinevad (tänava)kunsti tuurid viivad külastajad kohtadesse, mis on varem jäänud ühel või teisel põhjusel kättesaamatuks. Tuur "Kiirkohting kunstiga" annab kiire ülevaate Loomelinnakus tegutsevate galeriide tegemistest. Pseudo Toursi "Tänavakunsti tuur" aitab avastada tänavakunsti põnevaid nurgataguseid. Lisaks räägivad näitleja ja luuletaja Taavi Eelmaa, kirjanik Jan Kaus ning kunstnik ja muusik Andres Lõo jalutuskäigul tänavakunsti taustal, milliseid mõtteid ja küsimusi teosed nendes tekitavad.

Kogu festivali ajal on Loomelinnaku visuaalne identiteet muutumises – üle 40 kunstniku loovad linnaku erinevatele pindadele mitmeid uusi teoseid.

Lisaks avatakse festivali eel 1. juulil Telliskivi Loomelinnaku galeriis fotonäitus "Tallinna vanakooli grafiti". Näitus jääb avatuks juulikuu keskpaigani.

Täpsema info ja programmi leiab festivali kodulehelt.