Stina Leek: Ajuokse annab hea hoo siira loomingu kasvuks

Sõna "ajuokse" tähistab minu jaoks isiklikult mingit peas sündinud hullumeelset ideed, mis on paberile valatud. Kuidas sa selle ise defineeriksid ja kuidas see iseloomustab teie kollektiivi?

Minu jaoks väljendab sõna "ajuokse" loomingut, mis lihtsalt peab sinust välja tulema – nii nagu okserefleksile, on ka sellele raske vastu panna. See looming sünnib ülisiirast entusiasmist ja väljendub eksperimenteerimises. Ühine entusiasm ehk ongi see, mis meid kõige üldisemalt kollektiivina seob.

Kuidas Ajuokse sündis? Mida see endast kujutab ja mis see ei ole?

Ajuokse sünd oli tegelikult täielik maagia – palju elemente langes järsku ideaalselt kokku, palju õigeid inimesi sattus täpselt õigel ajal mu teele (eriti tervitaksin siinkohal Roland Seeri, tsau). Kogu seda puslet mõtteis lahti harutades on raske panna Ajuokse kui kollektiivi sündimisele ühest alguspunkti. Ent isiklikul tasandil on sellest kasvanud välja võimalus pakkuda lava loomingulistele inimestele, kes tekitavad minus seda eelmises vastuses mainitud entusiasmi. Samal ajal loodan, et suudan seda ka nendele tagasi peegeldada ja motiveerida neid enda tegevusega veelgi julgemalt looma.

Kui mõelda Ajuokse olemusele, siis see on palju asju mitmete puudustega, kuid kindlalt saan väita seda, et Ajuokse on siiras. Mulle tundub, et meie mitte-kõigile-100%-tõsiseltvõetav DIY-pinnas annab hea hoo just siira loomingu kasvuks ja süstib julgust eksperimenteerimiseks. Võib-olla ongi täiega imelik, aga võib-olla on täiega lahe.

Kui nimetada mõned väiksed killud teie senistest projektidest, siis Ajuokse on andnud välja nii oma kleepsulehti kui ka ajakirju ja loonud peoinstallatsioone. Mis teil lähiajal ja tulevikus plaanis on?

Praegu kavandan koos fotograaf Marii Kiiski ning illustraator Timo Tiivasega näitust ja sellega kaasnevat merch'i. Kui Marii ja Timo näitus saab tehtud, võtan sama asja ette DJ-dest koosneva boyband'iga Smoke Break. Ajuokse näitused koos temaatilise merch'iga on sellest aastast mu pidevalt jooksev projekt, mille eesmärk on meid aidanud inimesi järjest n-ö spotlight'i tõsta. Samal ajal on mõtteis küpsemas järgmine zine, sündimas podcast, tulemas workshop koos VLND Burgeriga, suvel planeerime koostöös Stencibilityga Ajuokse ratastel näitust jne. Plaane ja ideid on sitaks – peame lihtsalt tegutsema!

Sind tunnustati äsja 2020. aasta Tartu kultuurikorraldaja nominatsiooniga. Millega sa veel tegeled?

Olen vabakutseline kunstnik, üks siiditrükistuudio Mäshroom eestvedajatest, tänavakunstnik, õpetan Pallase meediadisaini osakonnas erialast joonistamist, korraldan Kivis näituseid ka väljaspool Ajuokse tegevust ja organiseerin maa-aluse kunstiringi nime all kunstnike kohtumisõhtuid. Kõik, millega tegelen, on seotud loomingu või teiste loominguliste inimeste toetamisega.