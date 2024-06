Marta Vaarik: me elame pakendimaalimas

Kuraator Bianka Soe sõnul oli eesmärk siduda mood ja kunst omavahel ning kombata moekunsti piire väljaspool traditsioonilist kehakatet. "Inimesed, kes siia näitusele tulevad, on võib-olla alguses natukene hämmingus, et miks meil on nii vähe mannekeene ja päriselt kantavaid riideid. Aga me üritamegi selle näitusega öelda, et mood on kunsti osa ja näidata, et moekunst ei pea olema ainult midagi sellist, mida näidatakse moe-show'del lavalaudadel ja mis on hooajaliste trendidega seotud. Moe kaudu saab rääkida hästi universaalseid ja samas ka isiklikke lugusid," ütles ta.

Marta Vaarik on näitusel esindatud tööga "Sa otsi ja leia see jõud", mis toob välja lähisuhtevägivalla teema. "Me elame pakendimaailmas, kus me väljast saame ennast kõik kuidagi üles lüüa ja paista rikka ja ilusa ja isegi targa ja õnnelikuna. Aga oluline on vaadata ka selle kesta taha. Tänu sotsiaalmeediale paistab meile see maailm, kus me elame, hästi palju läbi filtri. Ma arvan, et on oluline rääkida näitusesaalis asjadest, mis päriselt maailmas toimuvad. Me peame rääkimise normaliseerima – me peame rääkima enesetappudest, me peame rääkima riskikäitumisega noortest... Me peame paremad inimesed olema, peame nägema sügavamale, mitte ainult seda, kuidas ma välja näen või millise mulje ma sulle jätan," rääkis kunstnik.

Ron Verlini töö kannab pealkirja "aa sry" ning viitab kunstniku isiklikele kogemustele, kuidas moekunstniku tööd ei osata hinnata. "Minu teos räägib loo ühest valgest kleidist, mis on äsja tagasi saadud ühe stilisti käest ja mille puhul on asi valgest kleidist kaugel. See teos räägib sellest, milline on minu arvates keskmise moepubliku, aga ka stilistide ja artistide suhtumine noortesse moekunstnikesse – tahetakse kätte saada see hetk, mingi lahe riietus, millega esineda ja siis pärast tagastatakse sisuliselt kalts," tõdes ta.

Näitus jääb avatuks 18. augustini.