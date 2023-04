GaleriI: Solarises avati näitus tänavast kunstis ja kunstist tänaval

Teisipäeval avati Solarise keskuses näitus "Street Art History", mille fookuses on kõik, mida saab seostada sõnaga tänav kunstis. Näitusel on kõrvuti erinevad kunstivormid, kuid neid ei võrrelda, vaid pigem filosofeeritaks laiemalt popkunsti olemuse üle.

Meelis Tammemägi kureeritud suurnäitusel on esindatud Eesti kunsti klassikud Tiit Pääsuke, Jaan Elken ja Adamson Eric üheskoos Marta Vaariku, Raoul Kurvitza ning Laurentsiusega. Nende kõrval saab näha ka tuntud tänavakunstnikke Edward von Lõngust, Kairot, Pintslit, Okeikot ja Hapnikku. Näha saab ka maailma ühe hinnatuma tänavakunstniku Jean-Michel Basquiat' ning Andy Warholi originaalteost. Reaalsust peegeldavad fotokunstnikud Kaupo Kikkas, Aarne Maasik ja Erich-Herkki Merila.

Näituse jaoks on loodud ka helimaastik, mille autorid on helikunstnik Rael Kõiv koostöös filmimuusika looja ning University for the Creative Arts õppejõuga BANANAFISH (UK).

Osalevad kunstnikud: Adamson Eric, Ado Lill, Arne Maasik, Bach Babach, Edward von Lõngus, Evi Tihemets, Erich-Herkki Merila, Hapin, Helen Bunder, Jaan Elken, Kairo, Laurentsius, Peeter Laurits, Kaupo Kikkas, Kristi Tammoja, Liisa Kruusmägi, Marta Vaarik, Mina ja Lydia, Okeiko, Pintsel, Riku, Stina Leek, Ralf Sannikov, Tarvvi Laamann, Raoul Kurvitz, Soho Fond, Tiit Pääsuke.