Pildid: Vabaduse galeriis avati Tarrvi Laamanni näitus "Banaani vabariik"

Vabaduse galerii näitus "Banaani vabariik" jaguneb kaheks osaks: tänavu valminud "Banaani vabariik" on eksponeeritud galerii esimeses ja möödunud aastal tehtud "Valaskala" galerii teises ruumis. Kunstnik alustas kõiki eksponeeritud töid Jamaical ja lõpetas Eestis. Kõigi maalide puhul on kunstnik kasutanud akrüüli kõrval ka digitrükki ja valmiskujundeid.

Terviku, mida tinglikult võib nimetada ka seeriaks, aluseks on sümbolmotiiv: "Banaani vabariigis" on selleks banaanipuu või lihtsamalt öeldes banaan kui vabaduse sümbol, "Valaskalas" müütiline mereelukas, kes on tuttav piiblist, kuid keda kohtab ka paljude rahvaste ja kultuuride pärimuses.

Iga üksikteos on eraldi pealkirjastatud. "Valaskala" puhul on kunstnik kasutanud kalade nimetusi, kuid müütilise kala tervikus mõjuvad need poeetiliselt, lausa romantiliselt ("Keerukala", "Armukala", "Ruudukala"). "Banaani vabariigi" puhul on Laamann üksikteoste pealkirjades läinud aga lausa analüütilist teed: ta on loetlenud üles banaanipuu viljas kui vabaduse sümbolis sisalduvad kasulikud ained (naatrium, mangaan, raud) või omadused (energiaallikas).

Näitus "Banaani vabariik" on Vabaduse galeriis kuni 16. augustini.