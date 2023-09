Galerii: Põhjala tehases avati SOHO Fondi isikunäitus

Reedel avati Põhjala tehases Eesti kunstnik SOHO Fondi isikunäitus, kus enamik tööd on saanud alguse autori Bali kunstiresidentuurist.

Kunstnik on aastate jooksul algset materjali täiendanud, nii on teostes salvestunud viimase viie aasta mõtted, emotsioonid, ideed ja kihistused. SOHO Fond kasutub oma teoste loomisel erinevaid tehnikaid, tema töödes segunevad nii maal, kollaaž, mosaiik kui ka tänavakunstist tuttavad tehnikad.

SOHO Fond on õppinud EKA avatud akadeemia bakalaureuseõppes ja täiendanud end New Yorgis, USA-s. Hetkel jätkab autor õpinguid Eesti Kunstiakadeemias ja värske isikunäitus on tema magistritöö osa.

Näitus jääb Põhjala tehases avatuks kuni 15. septembrini.