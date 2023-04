"SAH" viib vaataja rännakule läbi kujutava kunsti ajaloo klassikutest Lõnguseni

"Soovisin teha nii, et oleks huvitav, ja kasutada ühte märksõna ka, mis minu meelest läbi kunstiajaloo igalt poolt läheb – et mina näen kunstiajaloos igal pool palju seoseid tänavakunstiga," selgitas Tammemägi "Aktuaalsele kaamerale".

"Et kas või kui võtta esimesed koopamaalingud, siis need on kahes tehnikas tehtud. Käejälg seina peal on selline monoprint, tänane trükitehnika. Teine on selline, kui puhuti värvi või verd koopaseinale, see on šabloon-, stencil-tehnika."

"Suur osa tänapäeva tänavakunstist ongi stencil-tehnikas tehtud, kuna tänavakunsti tuleb hästi kiiresti teha, ta on illegaalne, siis kasutatakse selleks šablooni ja šablooniga saab hästi suure kujutise hetkega valmis teha."

Näituse helimaastiku on loonud helikunstnik Rael Kõiv ja Iirimaalt pärit helikujundaja/muusik kunstnikunimega Bananafish. Näitusele pääseb läbi Solarise keskuse Apollo raamatupoe.