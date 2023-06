Londonis avati Kaupo Kikkase Ukraina sõjapõgenikest rääkiv näitus

Londoni südalinnas asuvas 12 Star Gallerys avati Kaupo Kikkase fotonäitus "What Would You Take?", mis jutustab 12 Ukraina sõjapõgeniku loo. Näituse kaasautor on inglise kirjanik Frances Stonor Saunders ning näitusega koos valmis Heilika Pikkovi samanimeline lühidokumentaalfilm.

"What Would You Take?" esitab vaatajale küsimuse: mida haaraksid kaasa, kui peaksid ootamatult kodust põgenema? Mis on kõige olulisem, et eluga edasi liikuda, aga samas mitte unustada, kes sa oled?

Näitusel on eksponeeritud portreed ja fotod objektidest, mis inimesed on kodust lahkudes endaga kaasa võtnud. Põgenemislugusid avab lähemalt Saundersi koostatud esseede kogumik.

Koos näituse avamisega toimus 1. juunil Heilika Pikkovi samanimelise dokumentaalfilmi esitlus ja vestlusring, kus osalesid lisaks autoritele Ukraina Instituudi juht Londonis Maria Montague ja Ukraina kirjanik Kateryna Babkina, kes on ka ise pidanud sõja eest põgenema.

Filmi esitlusel sõnas Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Viljar Lubi, et Eesti toetus Ukrainale on vankumatu ja me peame iseendalt ikka ja jälle küsima, mida me saaksime anda, et Ukrainat aidata. Avamisel kõnelesid veel Euroopa Liidu saadik Ühendkuningriigis Pedro Serrano, Ukraina suursaadik Vadym Prystaiko, Ukraina katoliku kiriku piiskop Kenneth Nowakowski jt.

Pikkovi lühidokumentaalfilm annab inimestele hääle ja äratab seeläbi fotodel olevad vaikivad kujud ellu. Film valmis koos näitusega 2022. aasta detsembris teekonnal läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina. Filmi produtsent on Ülo Pikkov, tootja Silmviburlane.

Näitust ja filmi saab 12 Star Gallerys näha 20. oktoobrini. Koostöös Inimõiguste Instituudiga jõuavad need detsembris ka Eesti publikuni.