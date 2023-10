Galerii: Krulli kvartalis näeb Kaupo Kikkase portreid muusikutest

Eksponeeritud on 17 suureformaadilist portreed nii Eesti kui ka välismaa artistidest. Näiteks on väljas portreed Janine Jansenst, Avishai Cohenist, Ain Angerist ja Arvo Pärdist.

Näitus valmis Hansa Grupi Noore Muusiku Fondi 2. sünnipäevaks ning asub ajaloolises Krulli remonditšehhis.

Kikkase sõnul on näitus ainulaadne läbilõige inimestest helide taga. "Fotodel on meie noored tõusvad tähed üheskoos Eesti ja kogu maailma suurimate nimedega. Kuna nägemine on inimese võimsaim meel, siis portree ja isiksuse nägemine aitab ka muusikale lähemale jõuda," ütles Kikkas.

Kaupo Kikkas on Eesti fotograaf ja kunstnik, kelle tööd on maailmas laialdast tunnustust leidnud. Tema portreed muusikutest on ilmunud enamikes maailma suurimates väljaannetes ning tema isikunäitusi on eksponeeritud Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Iirimaal, Prantsusmaal ja Lätis.

Näitus on Krulli kvartalis avatud 15. oktoobrini.