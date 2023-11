Pildid: Viru Keskuses avati Kaupo Kikkase sõjanäitus

Näitus "Mille sina võtaksid?" jutustab kaheteistkümne Ukrainast pärit inimese loo, kes pidid äkitselt kodust lahkuma, võtma kaasa vaid hädavajaliku ning ühe südamelähedase eseme, mis räägib nende elust.

Ühtlasi on see näitus ka portree julgusest, sitkusest ja väärikusest. Eludest, mis jätkusid. Need lood räägivad põgenemisest, aga ka naasmisest.

"Selle näituse võti on kindlasti poeetiline inimlik vaatenurk, hästi lähedale pääsev vaatenurk. Sellel näitusel pole midagi pistmist dokumentaalse sõjakoledusega. Seda võivad kõik vaatama tulla. See on väga ilus, julgustav ja headust täis näitus," kommenteeris Kikkas.

Näitus on avatud 10. detsembrini.