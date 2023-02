Galerii: Solaris galeriis avati Kaupo Kikkase näitus "Jäljed"

Solaris galeriis eksponeeritav Kikkase näitus on osa suuremast Erki Pärnojaga koos loodud ühisprojektist "Jäljed". Suurprojekti loominguline kooslus ühendab endas Pärnoja heliloomingu ja Kikkase jäädvustatud filmi- ning fotomaterjali.

23. veebruaril toimub ka Alexela Kontserdimajas kontsertetendus "Jäljed", kus vaid ühel õhtul saab kuulda elavas ettekandes Pärnoja uut suurteost ja näha Kikkase samanimelist kunstifilmi.

"Käisin kahe aasta jooksul mööda Eestit ja jäädvustasin meie kontserti tarbeks endale olulisi paiku, koos filmimisega tundus loogiline neid paiku ka portreteerida ja nii sündis filmi kõrvale näitus "Jäljed". Eksponeeritud on 15 tööd, mis moodustavad iseseisva terviku" rääkis autor Kaupo Kikkas oma loomingust.

"Need fotod on minu jaoks justkui kogu "Jälgede" etenduse selgroog. Mulle on kõige olulisem, et need tööd oleks justkui filmi stoppkaadrid – näeme fotodel ju vaid hetkejäädvustust, aga meie peas rulluvad lahti sellele eelnenud ja järgnevad kaadrid ning võtavad seeläbi kokku midagi hoopis suuremat."

"Jäljed" jääb avatuks kuni 27. veebruarini. Näituse lõpetab Erki Pärnoja ja Kaupo Kikkase vestlusõhtu, kus saab autoritelt kuulda nii muusika kui ka visuaali valmimise tagamaid ja sellega seonduvaid lugusid.