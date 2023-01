Erki Pärnoja avaldas uue loo "Lageda taeva all"

Pärnoja sõnul on lugu alguse saanud korraga mitmest kogemusest — eraldatuse tundest isolatsioonis viibides, üksi olemise ilust metsas rännates ning sellest, kui tugev saab olla ühe inimese side ja ühendus mõne paigaga. Värske album on aga uus samm tema loomingus: tegu on esimese teosega bändile ning orkestrile.

Kuigi albumi idee ja tõuke algse materjali loomiseks sai Pärnoja koroonaaegsest isolatsioonist, mil teos sai oludest tingituna üles ehitatud üksi, on sellest praeguseks saanud väga mahukas ettevõtmine, millesse on panustanud rohkem muusikuid kui tema varasematel albumitel. Oluline roll on Tallinna kammerorkestril, mille kõla on põimunud Pärnoja rohkete kitarrikihtidega ning Kristjan Kallase trummimänguga.

Kammerorkestri orkestratsioonid on tehtud helilooja ja muusik Raun Juurika poolt, ning salvestatud eelmise aasta augustikuus Eesti Raadio 1. stuudios Siim Mäesalu käe all. Viimase lihvi sai album Göteborgis, Pärnoja pikaaegse koostööpartneri produtsent Filip Leymaniga. "Jälgede" näol on tegemist Pärnoja seitsmenda autoriplaadiga, mis on valminud koostöös Leymaniga.

"Jälgede" esiettekanne toimub 23. veebruaril Alexela kontserdimajas, kus Erki Pärnoja astub lavale koos oma ansambli ja Tallinna kammerorkestriga. Ekraanil jõuab Kaupo Kikkase vaid selleks kontserdiks loodud film. Digiplatvormidel ning füüsiliselt on album tervikuna alates 2. märtsist.