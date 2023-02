Erki Pärnoja: loominguga tegelemine aitab ängist vabaneda

"See tööprotsess on varsti juba kolm aastat kestnud," tutvustas Kikkas. "Erki muidugi alustas palju varem ja mina tulin juurde juba siis, kui Erkil oli midagi ette näidata ja kui ta sai mind juba mingisse suunda liikuma panna."

"Ma sain Erkilt esimese muusikalise sisendi ja hakkasin ringi käima, matkama kohtadesse, mis on mulle olulised ja siis hakkasid mu peas tekkima helilised ja pildilised seosed, millest tulenevalt hakkasin kirjutama välja mõtestatud tekstijuppe, n-ö vabariimilisi luuletusi," kirjeldas Kikkas. "See on kõik täiesti meelevaldne. Erki lihtsalt usaldab, et ma tajun neid asju õigesti."

"See materjal, mille ma olen kätte saanud, on täpselt see, mida ma kujutasin ette, aga mida ma ei osanud tegelikult ette kujutada," muigas Pärnoja, viitades sellele, et Kikkase ideed täiendasid tema omi väga hästi.

Kikkas pöörab oma loominguga tähelepanu ka Ukrainas toimuvatele sündmustele. "See on meie generatsiooni võitlus - see on võitlus kurjaga. Kui sa ei võitle kurjaga, siis mis mõte elul üldse on," ütles ta. "Ma olen ka ise ausalt öeldes üllatunud, kui isiklikuks see teema minu jaoks muutunud on."

"Ängist aitab vabaneda loominguga tegelemine, aga kindlasti ei ole ma muusikasse ängi sisse pannud. Ma arvan, et looming peab andma kuidagi usku ja lootust lõpuks edasi," rääkis Pärnoja.

Kaupo Kikkase "Jälgede" esiettekanne toimub 23. veebruaril Alexela kontserdimajas.