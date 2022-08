Erki Pärnoja ja Kaupo Kikkase koostöös valmib audiovisuaalne teos "Jäljed"

"Jäljed" tulid mu juurde esimese koroonalaine ajal," selgitas Pärnoja ja tõi välja, et nädalaid, võib-olla isegi kuid, oli ta küll kodus, aga käis järjekindlalt oma mõtetes kusagil ära, istudes klapid peas kord arvuti, kord erinevate pillide taga ja otsides mingit kindlat kõla. ""Millal sa kõik selle kirjutasid?" imestas Anna, mu abikaasa, kui "Jäljed" talle esimest korda kuulata andsin. Tükk aega hiljem, 2021. aasta kevadel kõndisin Kilingi-Nõmme metsas, kus olin käinud korduvalt ja eksisin lootusetult. Äkki mõistsin, milleks mul toona oli vaja "Jäljed" vastu võtta ja kirja panna."

Erki kutsus oma muusikat visuaalsesse keelde tõlkima Kaupo Kikkas. Nad on varem teinud koostööd teose "Saja lugu" raames, mis ühendas helid ja liikuvad pildid, fotoalbumi ja portreenäituse ning Eestiga seotud inimesed.

"Nägemine on ääretult võimas meel. Seetõttu tuleb muusika ja pildi koosluses suhtuda muusikasse erilise austusega, lasta tal kõlada," sõnas Kaupo Kikkas. "Minu mustvalge pildikeel "Jälgedes" kõneleb õrnalt, aeglaselt ja kaude, mõnikord koguni ütlemata jättes. See võimaldab meie tunnetel minna uitama kaardistamata aladele ning leida midagi, mis päris maailmast on mingil põhjusel kadunud. Me näeme tagajärge, kuid mitte sündmust ennast. "Jäljed" võtavad kuju iga inimese laugude taga omamoodi."



"Jäljed" ilmuvad 23. veebruaril 2023, mil saab teost elavas esituses nautida Alexela Kontserdimajas. Laval Erki Pärnoja ja tema ansambel ning Tallinna Kammerorkester. Ekraanil Kaupo Kikkase film.