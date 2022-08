Pühalepa muusikafestival teeb kummarduse Ukrainale

Pühalepa festivali avakontsert on 5. augustil kell 18 Pühalepa kirikus. Festival avatakse pidulikult vanamuusikahelide saatel. Avakontserdil astuvad üles varajase muusika stuudio Cantores Vagantes, Tallinna Barokkokrester ja solistid Marie Roos (sopran) ja Endrik Üksvärav (tenor).

Festivali teisel päeval kell 17 tehakse Kärdla kirikus kummardus Ukrainale. Kontserdil kõlab lisaks Erkki-Sven Tüüri Marimbakontserdile Ukraina helilooja Valentin Silvestrovi "Stille Musik" ning Erkki-Sven Tüüri tänavu kevadel kirjutatud kooriteos "Ukrainale". Viimane kõlab kammerkoori Collegium Musicale esituses. Kontserdil on kaastegev Hiiumaa kammerorkester (HIKO) suurendatud koosseisus, Trio Fides ja löökpillisolist Heigo Rosin.

Kell 20.30 toimub Kõrgessaares, kunagise vabrikuhoone varemetesse Erki Pärnoja soolo-lood ning tema kooriteos "Anima Mea", mis valmis Collegium Musicale tellimusel ja on pühendatud autori leinavale sõbrale. "Anima Mea" heidab pilgu ühe elu loosse täis lõppe, alguseid ja piiritute võimaluste maailma nende vahel. See on palve, et alati säiliks usk uuesti alustamise võimalikusesse. Teoses kasutatud tekstid sisaldavad keldi palveid ja luulet Anna Haavalt ning Hasso Krullilt. Teose tekstide koostamisel andsid oma panuse Eero Epner, Anu Lamp ja Jaan Tammsalu.

"Mul on juba ette väga hea meel, et otsustasime selle kontserdi Viscosa kultuuritehases teha. 2019. aastal salvestasime kooriga seal Veljo Tormise "Raua needmise" video, nüüd anname esimese kontserdi. Ruumid on sodist ja ehitusprahist puhastatud, kontserdisaali põrandale on laotatud Eesti jalgpalliliidult saadud kunstmuru, " rääkis Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Pühalepa muusikafestivali lõppkontsert toimub 7. augustil kell 13 Pühalepa kirikus ja sellega tähistatakse Eesti jazz-kitarristi, helilooja ja õppejõu Jaak Sooääre 50. sünnipäeva. Kontsert kannab pealkirja "Barokist rokini" ja koos Jaak Sooääre endaga, kes astub üles elektrikitarril, barokivad ja rokivad seal Endrik Üksvärav (laul) ja Ivo Sillamaa (klahvpillid).