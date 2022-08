Endrik Üksvärav Pühalepa festivalist: sel aastal oli palju soomlasi

"Kontsertidele on olnud juba väga hea tagasiside," lausus korraldaja Üksvärav alustuseks.

Üksvärav tutvustas, et Hiiumaa kammerorkester, kes festivalil esines, on projektiorkester ehk tuleb spetsiaalselt kokku sündmusteks. "Nad mängivad siin festivalil, aga on ka muid kontserte. Orkestris mängivad hiidlased ja Hiiumaa sõbrad ning kõik on professionaalsed noored muusikud," rääkis ta.

Eelmisel aastal esines Eesti Riiklik Sümfooniaorkester esimest korda ajaloos Hiiumaal ning kontsert anti just Pühalepa festivali raames. "ERSO siiatulek oli hästi pika ettevalmistusega juba enne eelmist aastat," lausus Üksvärav ja lisas, et ERSO sai Kärdlas esineda ka tänu sellele, et kiriku renoveerimistööd lõpetati - neil oli olemas keskkond, kus kontserti anda. "Kohtade olemasolu mõjutab artistide ja suurte kollektiivide tulekut." Üksvärav teatas napisõnaliselt, et ERSO-t võib Hiiumaal loodetavasti ka järgmisel aastal esinemas näha, kuid seda mitte Pühalepa festivalil.

Täna kell 13 tähistatakse festivalil kitarristi Jaak Sooääre 50. juubelit Pühalepa kirikus. "Mina ise laulan seal kontserdil. Me esitame Jaak Sooääre imelist loomingut ja laulame "baroki-asju" ning jõuame ka Sinatrani välja," lausus ta. "Barokime ja rokime seal täiega."

"Meil on osad inimesed, kes on käinud kõikidel kontsertidel algusest peale," teatas Üksvärav, et festivalil on oma kindel kuulajaskond juba välja kujunenud. "Panevad juba järgmise aasta kuupäevad endale kirja," lisas ta. "Väga palju soomlasi oli sellel aastal, mis oli huvitav - et ei ole ära peljanud Eestisse tulekut."