Galerii: Allee galeriis avati Jaan Elkeni maalinäitus "Camino"

Eesti abstraktse kunsti ühe juhtfiguuri Jaan Elkeni (s 1954) näitus Allee galeriis on tema tulevast juubelit arvestades kontseptuaalne läbilõige aastaist 2005–2024, mida iseloomustab, konstitueerib ja koondab omalaadne sümboolne maalikunstiline camino – visuaalne rännak läbi kaugetel maadel kogetud ja alatiseks mällu talletunud teravate elamuste, mis omakorda seostatud ning eksistentsiaalsete probleemidega.

Näituse kuraator Harry Liivrand sõnab, et Elkeni camino pole palverännak selle klassikalises tähenduses, kuid spirituaalne ja isiklik on see igal juhul ning ränd kui selline toimub samuti. "Elkeni maalidel heiastuvad eksootilised maastikud (Angkor Wat, Egiptuse püramiidid, Hiina mäestikud) võtavad kirgliku abstraheeritud kuju. Käsitledes lõuendit kui platsi meditatiivsele enesereflektsioonile, defineerib Jaan Elken end vindunud romantikuna, kelle maalitud kujundid tekivad pigem instinktiivselt kui süsteemselt, kuid mitmetähendusliku sõnumi lahtimuukimine sõltub vaatajal siiski nii vaatamis- kui lugemisoskusest."

Näitus on Allee galeriis avatud 17. veebruarini.