Andra Orni näitusesoovitused: klaasputukatest Tuomas Laitinenini

Kati Kerstna, "Õrn, habras, õrn"

Artdepoo galerii, avatud 18. veebruarini

"Artdepoo on 2021. aastast teinud koostööd Eesti Kunstnike Liidu kevadnäituse publikupreemia võitjaga, kes saab Artdepoos oma näituse ja eelmise aasta võitja oli Kati Kerstna. Tema räägib putukamaailmast ja kui oluline on putukamaailm ökoloogilise tasakaalu hoidmisel. Minu meelest on oluline see aspekt, et ta on need teinud tohutult suureks. Kui teadlased on kindlaks teinud, et meile meeldivad suuremad loomad rohkem, siis äkki suhtume putukamaailma kuidagi teisiti, kui nad on inimvaatevälja-suurused."

Tallinna Kunstihoone kevadnäituse publikulemmikuks osutus Kati Kerstna klaasist teos "Alter ego" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Tuomas A. Laitinen ja Kristina Õllek, "Tsüanookeanid"

Kai kunstikeskus, avatud 4. augustini

"Laitinen on praegu soome kunstnike tipp. Aina enam tuleb kunsti teadust ja kunstnikud põhjalikult süübivad teatud teemadesse. Laitinen on pikalt bioloogiateooriatega koos teadlastega tegelenud. Ka tehisintellekti teadlastega ja seda kõike presenteerib ta oma kunstis. See võib olla tundub natukene kuiv, aga kindlasti ei ole. Teda on inspireerinud ulmekirjandus ja miks mina teda tohutult fännan on see, et ta loob täiesti omaette maailma. /.../ Laitinen küsib läbi oma tööde, kuhu me tahame jõuda. Kas inimene on kohanemisvõimeline?"

Jaan Elkeni näituse "Camino" avamine Allee galeriis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Jaan Elken, "Camino"

Allee galerii, avatud 17. veebruarini

"Elkeni näitus räägib abstraheeritud kujul tema rännakutest alates 2005. aastast. Kohtadena on ta näiteks välja toonud Angkor Vati, Egiptuse püramiidid, Hiina mäestikud. Loomulikult see ei ole üks ühele. Seal on ka mõtterännakud ja kõik selle juurde kuuluv.

Mirjam Hinn, "Põhjatu ookeani sügavusest"

Hobusepea galerii, avatud 19. veebruarini

"Vanalinnas saab käia ühe jalutuskäiguga läbi mitu galeriid ja soovitaksin kindlasti ka maalikunstnikku Mirjam Hinni."