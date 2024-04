Näituse "Kummardus kaosele" kaasautoriteks on kunstniku väikesed lapsed

Tegemist ei ole kunstnik Gerth Kuuse soolonäitusega vaid hoopis kahe generatsiooni koostöös valminud hoogsa värvi- ja vormiplahvatusega.

Tööde võrdväärseteks autoriteks on kunstnik Gerth Kuusk ning tema kolmeaastane poeg Klaus Johan Kuusk ja üheaastane tütar Hilde Johanna Kuusk, kes on taiestele lisanud muretut ja spontaanset kunstilist kaost.

Gerth Kuusk tegutseb igapäevaselt disainerina. Oma loomingus seab ta kesksele kohale inimese ning tema suhestumise mõttelise ümbritseva keskkonnaga.

"Osad on täiesti valgelt lõuendilt saanud alguse, kus ma panengi lapsele valge lõuendi ette ja tema oma rõõmuga täidabki selle värve valides ja jooni vedades seat edasi kiht kihi haaval. Teen mina, teeb laps, sedasi see sünnib. Maalimine kui selline on meditatiivne tegevus. Ma pean hästi oluliseks sellist vabadust ja just vigade tegemise vabadust ka seejuures, et kõik ei peagi olema perfektne ja silutud. Ma üritan olla hästi aus oma töödes, kui tuleb mingi vale joon, siis seda saab ära kasutada, seda ei pea tingimata ära kustutama," ütles kunstnik Gerth Kuusk.