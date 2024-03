Artdepoo galerii ja Haus galerii avasid naistepäeval kaksiknäituse

Haus galerii ja Artdepoo avasid naistepäeval kaksiknäituse "Naistepäev. Meestelt naistele" ja "Naistelt meestele". Väljas on enam kui 30 tuntud Eesti meesmaalija teosed. Lisaks on Haus galerii pannud välja ka valiku töid Eesti naiskollektsionääride kogudest.

Idee panna naistepäevaks kokku meeskunstnike näitus tuli maalikunstnik Mauri Grossilt, kes kujundas ka Artdepoo väljapaneku, mis sümboolselt algab paradiisiaia müüdist, liikudes sealt läbi mehe ja naise suhte erinevate külgede.

"Eesti kunstimaastikul ei ole sellise kontseptsiooniga näitust olnud ja see oli väga värske ja suur energiaplahvatus, mis siin avamisel toimus. Kuna tegemist on naistepäeva näitusega, võib seda vaadata kui 32 erineva meesmaalikunstniku kingitust naistele postkaartide näol," rääkis Artdepoo galerist Kristiina Nurk.

Haus galeriis on avatud aga ka paralleelnäitus "Naistelt meestele", kus paluti Eesti naiskollektsionääridel tuua oma kogust välja üks-kaks märgilist teost, mis on neid eriliselt kõnetanud.

"Kõikide nende teostega on kaasas ka kollektsionääride endi kirjutatud tekstid: kuidas nad seda tööd näevad ja miks see neile oluline on. Siinkohal ongi see näitus võib-olla sedapidi teistmoodis et see ei räägi kunstist läbi kunsti, vaid läbi suhtumise kunsti," märkis Haus galerii galerist Piia Ausman.

Näitused on Haus galeriis ja Artdepoos avatud aprilli alguseni.