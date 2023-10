Artdepoo galeriis avati vaimsest tervisest kõnelev näitus

Näituse provokatiivse pealkirja on näituse kuraator, kliiniline psühholoog Katri-Evelin Kalaus laenanud oma patsientidelt, kes sageli just nii – napilt ja maakeeli – oma enesetunnet kirjeldavad.

"On levinud hästi irratsionaalne arusaamine, justkui peaks ennast väga hästi tundma ja negatiivsetele emotsioonidele on suisa sõda välja kuulutatud. Psühhiaatrias näeme seda väga selgelt, kuidas inimesed kasutavad väga erinevaid ja väga ebakohaseid strateegiaid selleks, et oma negatiivseid emotsioone ära ajada. See, mida tõenduspõhine psühhoteraapia õpetab, on emotsioonide rahule jätmine," rääkis Kalaus.

Näitusel on kõrvuti kuue eri generatsioonist ja käekirjaga autori teosed, mis igaüks omal moel jutustavad hirmudest ja rõõmudest, peidetud tunnetest ja kirgedest. Tööde kõrval on intervjuud, kus kunstnikel paluti sõnastada, mis on need asjad ja tegurid, mis emotsioone ja reaktsioone põhjustavad.

Juba varasemast tuntud tööde kõrval on ka kaks verivärsket maali Maarit Murkalt, mis valmisid just seda näitust silmas pidades.

"Iga maal on mingis mõttes autoportree ja see on selline vahebarjäär, mille sa enda ja ühiskonna vahele tekitad – tõmbad lina või kardina ette. See on selline sisekaemuslik vaade või minu reaktsioon sellele teemale. Palju toimub inimeses aga väljastpoolt seda ei paista, mingi filter jääb ikka vahele," selgitas kunstnik.

Näitus on Artdepoo galeriis avatud 15. novembrini.