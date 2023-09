Pildid: Artdepoo galeriis avati rändnäitus "Üksildus ei küsi vanust"

Rändnäitus "Üksildus ei küsi vanust" on lugu märkamisest ja koos märkamisest.

Kas julgeme olla piisavalt tugevad, et seda tunnet iseendas märgata? Kas meis on piisavalt julgust, et märgata kõrvalseisja üksildust võI on lihtsam ignoreerida ja jääda passiivseks, sest nii tundub lihtsam?

Näitus avati suitsiidiennetuspäeval ning väljapanekuga soovitaksegi pöörata tähelepanu üksildusele. "Üksildus ei küsi vanust" koosneb 17 eri fotograafi nägemusest üksildusest.

Järgmise 12 kuu jooksul saab näitust külastada eri Eesti linnades, Artdepoo galeriis jääb väljapanek avatuks kuni 7. oktoobrini.