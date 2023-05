Ain Agan Riho Sibula kitarridest: kõik need leiavad tee tagasi lavale

Kolmapäeval, 31. mail kell 19 toimub Haus galeriis heategevusoksjon, kus müügiks läheb möödunud aasta novembris meie hulgast lahkunud Riho Sibula (1958–2022) elektrikitarr. Oksjoni üks eestvedaja, Sibula muusikust sõber Ain Agan kinnitas, et kõik muusikust maha jäänud kitarrid leiavad tee tagasi lavale ja on laval ka juba olnud.

Sibula kitarrid, mida oli alla 20 ja üle 15, sattusid ühel hetkel Sibula muusikust sõbra, kitarrist Ain Agani kätte. "Raul [Vaigla] on minu meelest öelnud, et üks hea pill kulub alati ära," märkis Agan saates "Ringvaate".

Vaigla märkis, et tunnistas enne Sibula lahkumist viimasele, et peab vist ühe pilli veel ostma. "Alati jääb üks puudu. See on vist loomulik, et nii kaua, kui sa mängid, nii kaua tahad ikka veel. Leiad ühe, millel on peidus midagi muud, mida teistel pillidel ei ole."

Agan sõnas, et Sibul suhtus oma pillidesse väga suure lugupidamisega. "Kui pill ikka kohvrist välja võeti, siis toimus alati omaette rituaal. Ikka väike kummardus pillile."

"Ma panin ka tähele, et pärast mängu Riho andis pillile pisikese suu," lisas Vaigla.

Oksjonile läheb üks pill, muist on läinud ka müügiks. Ühe pilli ostis ära Sibula hea sõber, kes annetab selle muuseumile, tõi Agan välja. "Päris mitmed pillid on nende muusikute käes, kellega Riho lähiaastatel koos mängis, mis on väga armas," sõnas Agan.

"Need kõik pillid satuvad lavale, ja on juba laval ka olnud. Mina näiteks mängin pilliga, millega Riho mängis viimased kümme aastat. Me tegime väga palju duokontserte, ka Riho viimane esinemine oli meil koos, mis oli Pärdi keskuses."

Agan tunnistas, et seda pilli on väga eriline tunne kohvrist välja võtta. "Ma ei ole selle pilliga oma rituaali veel teinud, sest see ei ole minu pill. See on Riho pill."

Oksjonile mineva kitarri (Suhr P1988 Pro Series/ Made in USA) hankis Sibul omale internetist 2000. aastate alguses. "Ta mängis päris hoolega, nii palju kui mina tean," sõnas Agan.

"See pill võib nii erinevalt kõlada. Teinekord öeldakse, et "see on nii hea pill" ja siis annad ta vale inimese kätte ja mõtled, et "oot-oot, millest te räägite, et ta ju ei kõla". Aga anna õige mehe kätte!" kirjeldas Vaigla.

Oksjoniüritus toimub Artdepoo galeriis (Jahu 12), kus esinevad Riho Sibula muusikutest sõbrad Raul Vaigla, Ain Agan, Aare Põder ja Valter Soosalu. Sündmust on võimalik jälgida ka Youtube'i vahendusel, link ülekandele tekib galerii kodulehele enne ürituse algust.

Kitarrioksjon toimub koostöös Haus Galeriiga MTÜ Kuukitarr initsiatiivil Riho Sibula muuseumi rajamiseks Hiiumaale ning tema vaimse pärandi edasikestmiseks. Kitarri on võimalik originaalis näha Haus Galerii oksjonite showroom'is (Uus 17) kuni 31. mai keskpäevani.