Riho Sibulast valmib mälestusraamat

Raamatus avaldavad oma mõtteid-mälestusi Riho Sibulast tema pereliikmed ja lähedased sõbrad. Teiste hulgas on näiteks Raul Vaigla, Erkki-Sven Tüür, Tõnis Mägi, Hardi Volmer, Peeter Volkonski, Ain Agan, Vladislav Koržets ja Vaiko Eplik. Ka raamatu koostaja on üks Riho lähedasi sõpru, muusik ja mõttekaaslane Harri Rinne.

"Mul on väga hea meel, et see raamat ilmub vastastikuses koostöös ja Riho lähedastega arvestades," rõhutas oma venna loomingu autoriõiguse ainupärija Valdeko Sibul.

Kirjastuse Pilgrim juhi Tiina Ristimetsa sõnul saab raamatust tõeline austusavaldus. "Perekonna ja sõprade roll selle raamatu valmimisel on väga oluline, sest just nemad tundsid päriselt Rihot ja teavad kõige paremini, millist jälge muusik oleks endast soovinud jätta," ütles Ristimets.

MTÜ Kuukitarr juhatuse liikme Ain Agani sõnul on vastloodud ühendus Riho mälestuse ja loomingulise pärandi hoidja ning edasikandja. "Mõeldes Rihole tuleb meelele ja keelele sõna väärikus," tunnistas Agan. "Nii oleme vastutavad selle eest, et tema lugu saaks nii sisu kui vormi poolest väärikas."