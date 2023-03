Riho Sibula mälestuse hoidmiseks loodi mittetulundusühing Kuukitarr

MTÜ eesmärgiks on Riho Sibula mälestuse väärikas hoidmine, erinevate vastavate algatuste koordineerimine, lisaks ka üldisele märkamise kultuurile kaasaaitamine.

MTÜ asutajad rõhutavad, et tegemist ei ole eksklusiivse klubi või kitsa ringi ettevõtmisega, vaid see on avatud kõigile kaasamõtlejatele. Samas on eestvedajate jaoks oluline, et kõik ideed mälestuse jäädvustamise, loomingu taasesitamise, kirjastamise ja kontserdikorralduse ideed oleksid lähedastega läbi räägitud ning loodaks ühine eetiline raamistik, milles Riho mälestust hoitaks iga tegevuse puhul lähtudes põhimõttest, kuidas ta seda ise hindaks.

MTÜ juhatusse kuuluvad Valdeko Sibul, Ain Agan ja Aare Põder. Lisaks juhatuse liikmetele on mittetulundusühingu asutajate seas Erkki-Sven Tüür, Herbert Murd, Mari Kaljuste, Meelis Asi, Meelis Kubits, Raul Vaigla, Toomas Tiivel, Tõnis Mägi, Vaiko Eplik ja Vladislav Koržets