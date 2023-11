Galerii: Raplas avati Riho Sibula mälestustuba

Raplas sündinud Riho Sibula mälestustoas on aukohal Ilmar Kruusamäe kevadel valminud maal. Välja on pandud Riho Sibula isiklikke esemeid, kitarre, kontsertide plakateid ja muud. Samuti saab toas kuulata Riho Sibula heliloomingut.

Mälestustuba valmis Rapla kultuurikeskuse ja Riho Sibula mälestuse väärikaks hoidmiseks loodud MTÜ Kuukitarr koostöös. Väljapanekut on plaanis tulevikus veelgi täiendada. Riho Sibul lahkus meie seast möödunud aasta 20. novembril.

"Eelkõige oli ju Riho ikkagi suurepärane muusik ja andekas looja. Kõigepealt mõtleme tema loomingu peale, mis ta on jätnud ja siis tulevad need muud asjad ka kõik meelde," ütles Riho Sibula sõber ja muusik Raul Vaigla.

Vaiko Epliku sõnul on edasisi plaane palju. "Tuleval aastal peaks ilmuma raamat, äsja ilmus plaat, see tuba on väljas. On mitmeid plaane ka vanemate Riho albumite uustrükkide tootmiseks ja nii edasi. Nii et mõtteid on väga palju, jõuaks pool sellest ära teha, mis plaanis on," lootis ta.