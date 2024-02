Galerii: Allee galeriis avati Mauri Grossi maalinäitus "Põlev põõsas"

Näitus sai alguse ühest kavandist kolm aastat tagasi koroona-aja keskmes, kui kunstnik tundis end käskudest ja keeldudest ümbritsetuna. Nii mõtleski ta sellele, kuidas me oleme seesmiselt käskudest ümbritsetud ja kuidas me seda ise tunnetame. Näituse keskmes on ka uus seninägemata töö, mille kunstnik täna õhtul näitusel publikule avas – see töö ongi justkui tema algse kavandi lõpp-viimistlus.

"Põlev põõsas on nagu see kaudne käsulaud, mõte kuskilt kaugemalt, millel võiks olla see seesmine tunnetus," selgitas kunstnik Mauri Gross.

"Ma ei ole varjanud, et ma olen kaudselt Tartu taustaga, mulle väga meeldib pallaslaste looming. Mõnele on see pruun ja sünge, aga mulle on ta kuidagi eestlaslik ja omane. Mu töödes on ka selliseid vihmase ilma kellaaja seisundeid. Ühe töö nimi on "Kell seitse". See on ilmne viide, et varakevadel uduse ilmaga kell seitse ongi pruunikas, hall, aga see ei tähenda, et see maal oleks ise kuidagi sünge ja kõle," rääkis Gross.