Jaan Elken avas Tallinna vanalinnas isikunäituse "Metafoorsed maastikud"

Uuel isikunäitusel jätkab Elken talle omaseks saanud abstraktse maalikunstiga. Näituse pealkiri "Metafoorsed maastikud" tähendabki kunstniku sõnul reisimistel ja maailma tajumisel kogetu edasikandmist maalikeelde. Elken ei välista tulevikus ka kammerlike lillemaalide tegemist, sest tema sõnul on kunstnike ülesanne ilu väärtustada ja seda jagada.

"Ilu on kõiges - see on teatud sisemine kvaliteet, millega sa väärtustad seda, mida sa koged. Ka väga lihtne asi võib ilus olla," ütles Elken.

Elken rääkis, et ta ei näe midagi hullu isegi poris, mis vahepeal tänavaid katab. "See on maailma tajumise meetod - vaadata seda läbi esteetilise prisma. Ja see on suur pluss kunstnikuks olemise juures." sõnas ta.