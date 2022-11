Konrad Mäe preemia laureaat on Ludmilla Siim

Preemia žüriisse kuulusid Jaan Elken ja Mari Roosvalt Eesti Maalikunstnike Liidust, Sten Ojavee ja Anu Vahtra Eesti Kultuurkapitalist, Vano Allsalu ja Elin Kard Eesti Kunstnike Liidust.

Ludmilla Siim sündis Alma-Atõs, 1945. aastal kolis perekond Eestisse tagasi. Eestis lõpetas ta 1958. aastal Tartu Kunstikooli ja asus samal aastal õppima maalikunsti Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti, mille lõpetas 1965. aastal. Oli aastatel 1965. kuni 1968. aastani kunstiõpetaja Tallinna 46. keskkoolis (praegune Tallinna Pelgulinna gümnaasium).

1968. aastast alustas esinemist kunstinäitustel, alates 1977. aastast elab ta Soomes ning kannab nime Milla Siim-Kaasinen. Soomes on ta teinud palju isiknäitusi ja esinenud ka maalidega näitustel mitmel pool maailmas. Siimu loomingu keskmes on alati olnud inimene uuenevas ja kaasaegses linnaruumis. Tema loomingulises biograafias on tänaseks üle 400 teose ning enam kui 40 näitust.

Konrad Mäe nimelist medalit ja preemiat annavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Maalikunstnike Liit alates 1979. aastast, meenutades sellega Konrad Mäe sünnipäeva 1. novembril ja Mäe olulisust siinse maalikunsti arengus. Preemia antakse maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest.

Alates 1979. aastast on preemia pälvinud paljud silmapaistvad Eesti maalikunstnikud: Olga Terri, Tõnis Saadoja, Lembit Sarapuu, Alice Kask, Kaido Ole, Enn Põldroos, Sirja-Liisa Eelma, Toomas Vint, Merike Estna, Peeter Mudist, Jaan Toomik, Lembit Saarts, Tiit Pääsuke, Valeri Vinogradov, Aili Vint, Olev Subbi, Sirje Runge, Jüri Arrak, Peeter Allik, Lola Liivat, Andres Tolts, Kristi Kongi, Uno Roosvalt, Laurentsius & A.D., Erki Kasemets, August Künnapu jpt.