Galerii: Viinistu Tünnigaleriide hooaeg avati Ludmilla Siimu näitusega

Väljapanekul on eksponeeritud enam kui 30 teost ning enamik neist on valminud pärast 2010. aastat. Näitusel on väljas maal "Kalevala", mis räägib mütoloogilise loo maailmalõpust.

Näituse kuraatori ja kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul saadab väljapanekut kaks heliteost: üks neist on koostöös Soome Instituudiga valminud Soome rahvuseeposest pärit ballaad "Kantelettarest – Veljensurmaaja" Hannele Valkeeniemi ja Jani Suomineni esituses. "Ema-poja dialoog eeposest "Kalevala" räägib maailmalõpu saabumisest kui must lind muutub valgeks ning seda on kujutatud ka maalil," täpsustas Orn. Teise muusikalise heliteose komponeeris kunstnik aastal 1998.

Lisaks võõrustab huvilisi Viinistu kunstimuuseumi püsiväljapanek. Muuseumis eksponeeritakse enam kui 400 teost Jaan Manitski kunstikogust, hõlmates Eesti kunstnike loomingut 19. sajandist kaasajani.

Näitus "Valguse ja varjude kosmoloogia" on osa NOBA.ac koordineeritud Viinistu suveprogammist ning on avatud 10. juulini.