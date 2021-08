Galerii. Viinistul toimub bioharmooniale keskenduv Biotoopia konverents

Biotoopia 2021 rahvusvahelise konverents, mis toimub hübriidsündmusena Viinistu kunstisadamas ja Worksup platvormi vahendusel veebis, on korraldajate sõnul näidustatud igaühele, kes tunneb muret looduse ja inimkonna suhete tänase seisu pärast.

"Hiljuti avaldatud IPCC raport, aga ka kuumalaine, mida sel suvel igaüks tunda sai ning sündmuste arengud maailmas annavad meile selge sõnumi – vajame looduse ja inimese suhetes harmoonia taasleidmiseks ühiskondlikku muutust." sõnas Biotoopia 2021 konverentsi kuraator ja kunstnik Peeter Laurits.

"See on aga ülesanne, kus vajame kõigi valdkondade ühist jõupingutust ning see ongi põhjus, miks toome bioharmoonia võimalikkuse ja lahenduste üle arutlemiseks kokku innovaatilised kunstnikud ning eri valdkondade teadlased."

Konverentsil arutletakse bioharmooniaga seonduvate filosoofiliste küsimuste, sümbolite ja sümboolika kui ka ajalooliste nähtuste üle. Biotoopia programm toob kolmel päeval külastajateni ka rahvusvahelise seltskonna kunstnikke – esinejad tulevad Eestist, Lätist, Hispaaniast, Saksamaalt, USA-st, Poolast, Hollandist ja Soomest.

Välismaistest esinejatest saavad näiteks sõna ökoloogiat ja kognitiivset teadust uuriv filosoof Vicente Raja (Hispaania), kunstnik Timur Si-Qin (USA/Saksamaa), bioloog ja kirjanik Andreas Weber (Saksamaa), filosoof Ewa Domanska (Poola), kunstnikud Nathalie Beekman (Holland) ja T. S. Anna (Läti).

Kodumaistest ekspertidest kõnelevad kultuuriteoreetik Rein Raud (Tallinna Ülikool), esseist ja luuletaja Hasso Krull, bioloog Sirgi Saar (Tartu Ülikool) ja kunstiteoreetik Andrus Laansoo (Eesti kunstiakadeemia) ja filosoof Margus Ott (Tallinna Ülikool). Modereerivad Tallinna Ülikoolist Grete Arro ja Marek Tamm. Konverentsi laupäevase programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.

Biotoopia kunstiprogrammis on ettekannete ja diskussioonide kõrval oluline koht ka kunsti- ning muusikaprogrammil, mille sisu ja vorm peegeldab konverentsi peamisi teemasid. "Konverentsile on oodatud kõik, kes usuvad muutuse vajalikkusse ja võimalikkusesse, eelkõige mõttemaailmas ja seeläbi ühiskonnas laiemalt – seda uute suundade kaudu nii kunstis, loodusteadustes ja filosoofias," jätkas Laurits.

Biotoopia konverentsi juured ulatuvad 1995. aastal Sirje Helme, Eha Komissarova ja Ando Keskküla kureeritud näituse "Biotoopia. Bioloogia. Tehnoloogia. Utoopia." ideeni, kus seati ettenägelikult kahtluse alla humanistliku kultuuritraditsiooni ja muutuva keskkonna võrdse partnerluse võimalikkus.