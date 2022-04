Biotoopia tänavune programm on valmis, kuulda saab näiteks putukamuusikat

17.-19. augustil Viinistu Kunstisadamas toimuvale Biotoopia II rahvusvahelisele konverentsile eelneb mais algav kunstiprogramm. Sündmuse eestvedaja Peeter Laurits sõnas, et mitmekülgne programm äratab inimestes bioharmoonilise tunnetuse.

Peeter Lauritsa sõnul oli möödunud aastal Biotoopia iseväärtuseks see, et inimesed said oma kiire elutempo juures seisatuda. "Kolme päevaga avanevad inimestele temaatikad, mis kasvatasid tõelist bioharmoonilist elutunnetust. Seda sai ka konverentsilt endaga pikaks kaasa," märkis ta.

Juba mais algav kunstiprogramm seob Lauritsa sõnul Biotoopia tervikuks, sest ekspositsioonid toimuvad üle Eesti.

Maikuust oktoobrini kestvasse kunstiprogrammi kuuluvad Edgar Tedresaare näitus "Antropotseen" Tartu Kunstimajas, Peeter Lauritsa näitus "Pühad kümblused" galeriis Vaal, "Varvara ja Mar" galeriis Kanal (Võru), Eesti Graafikaühenduse näitus Rüki galeriis, skulptuuripargi avamine Voronja galeriis, galerii Kordon näitus, ning 8. Artišoki Biennaal "Taimed kui tunnistajad" Tallinna Botaanikaaias.

Augusti keskpaigas algaval konverentsil näeb näiteks kunstniku Jaanika Peerna näitust "Glacier Elegy" Viinistu merekabelis, mis tegeleb kliimamuutuse probleemiga. "Peerna näituse teeb väga eriliseks teisel päeval aset leitev performance," sõnas Laurits.

Konverentsi esimese päeva õhtul annab USA muusik ja bioloog David Rothenberg kontserdi pealkirjastatult "Salajased helid veekogudes", mis toob esile veeputukate helivälja.

Viinistu programm sisaldab veel tantsukunsti etendusi, installatsioone, loodusmatkasid, loenguid, töötubasid. Konverentsi viimasel päeval minnakse Mohni saarele matkama, mille üks eesmärke on Jila Svicevici metsa peidetud installatsiooni otsides puude vahel ära eksida.

Biotoopia konverents on ingliskeelne ja pääsmetega. Kahel esimesel päeval saab osaleda online-keskkonna kaudu.