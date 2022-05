Edgar Tedresaar: teen väga ökoloogilist maalikunsti

Kunstimaja suures saalis näituse avanud Edgar Tedresaar püüab panna vaatajaid mõtlema oma igapäevaste harjumuste ja nende mõju üle, võttes fookusesse inimeste sõltuvuse maavaradest.

Kunstnik Edgar Tedresaar rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et näituse külastajad võiksid süveneda koordinaatidesse, mis viitab konkreetsetele kohtadele maakeral. Oma töödes kasutab ta unikaalset upcycling tehnikat.

"See on minu enda välja töötatud tehnika, kus ma kasutan erinevaid kanga tükke ja ma panen need kokku ja vormin sedaviisi nagu ma ise soovin," tutvustas Tedresaar. "Tegemist on sellise väga ökoloogilise maalikunstiga," lisas ta.

Illustratiivse kunsti on toonud näitusesaali Marge Nelk ning skulpture, joonistusi ja fotosid Saksamaa kunstnik Uwe Schloenil.

"Marge Nelk teeb väga fantaasiaküllaseid digitaalseid kollaaže, mis on eeldatavasti paljudele vaatajatele tuttavad juba raamatu illustratsioonidest," tutvustas Tartu Kunstimaja projektijuht Peeter Talvistu.

Monumentaalgaleriist leiab sakslase Uwe Schloen tööd. "Tema on Tartus käinud juba 20 aastat," rääkis Talvistu. Ta lisas, et Schloen võtab kunstitöödes kokku Tartu külastused läbi enda vaatevinkli, lisades sekka mõnusat huumorit.

Näitused on avatud 5. juunini.