Peeter Talvistu Tartu Kunstimaja näitustest: on tekkinud väga huvitav kolmik

"On kaks näitust, mis tõesti kompavad minimaalseks kunstniks vajalike tunnuste piire, ning on näitus, mis on hästi kärts ja väljakutsuv," ütles Tartu Kunstimaja projektijuht Peeter Talvistu "Aktuaalsele kaamerale", lisades, et kolmik mõjub väga huvitavana.

Suures saalis olev Tõnis Saadoja ekspositsioon kannab pealkirja "September, oktoober, märts, aprill", millega kunstnik esitab "arhitektuurset maali". Saadoja on võtnud oma ülesandeks viia maalitehniliste võtete kasutamine miinimumini selliselt, et neid miinimum-reegleid oleks ka võimalik eristada.

Peeter Talvistu sõnas, et Saadoja tehniline teostus on saavutanud täiusliku taseme, lisades: "Seda saab nautida siis, kui oled valmis sinna sisse minema ja vaatama, kuidas need varjundid on leitud, kuidas pintsliga lõuendile kantud ja nii edasi."

Kunstimaja väike saal on pühendatud Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa ühisnäitusele "Vari". Olli ja Roometsa stiili seostatakse saksa ekspressionistliku traditsiooniga. Pealkiri "Vari" viitab inimese psüühikat kujundavate jälgede varjatud loomule. Kunstnikke inspireerib Sigmund Freud ja psühhoanalüütiline käsitlusviis. "Meie eesmärk oli, et kui vaataja tuleb, on esmalt selline šokk, sest seda kõike on nii palju ja see on intensiivne. Aga kui nad jäävad siia kauemaks, siis ehk leiavad endas midagi, mis on alla surutud," sõnas Eva Elise Oll.

Maarja Nurk avas Kunstimaja monumentaalgaleriis näituse "Ajutised konstruktsioonid", mis uurib samuti inimeseks olemist, seda "ajutiste, kipakate, lössi vajunud konstruktsioonide ja põgenemise- ja päästeplaanide" kaudu. Abstraktsemal moel on kunstnik näitust kirjeldanud väljendiga "Flucht- und Rettungsplan", mis on tõlgituna "evakueerimisplaan".

Peeter Talvistu sõnul on "Ajutised konstruktsioonid" avatud näitustest kõige rahulikum. "Maarja Nurk käsitleb oma näitusega kohandumist, täpsemalt seda, mis hetkel objekt või foto kohandub kunstiteoseks."

Näitused on avatud 1. maini.