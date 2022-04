Tartu Kunstimajas on kolm uut näitust

Suures saalis olev Tõnis Saadoja loomingu ekspositsioon kannab pealkirja "September, oktoober, märts, aprill", millega kunstnik esitab "arhitektuurset maali". Saadoja on võtnud oma ülesandeks viia maalitehniliste võtete kasutamine miinimumini ja et neid miinimum-reegleid oleks võimalik selgelt eristada.

Kunstimaja väike saal on pühendatud Eva Elise Olli ja Ingmar Roometsa ühisnäitusele "Vari". Olli ja Roometsa stiil on ekspressiivne ja noori kunsntikke seostatakse just saksa ekspressionistliku traditsiooniga. Selliselt on kunstnike dialoog selgelt hoomatav. Ekspressiivsuse kohta lisavad kunstnikud oma näitust sissejuhatavas tekstis: "Oluline on juhuse ja teadlikkuse ebakindel balanss – üksnes selle kaudu saavad teosed peegeldada psüühikasisu." Pealkiri "Vari" viitabki inimese psüühikat kujundavate jälgede varjatud loomule.

Kunstnik Maarja Nurk avas Kunstimaja monumentaalgaleriis näituse "Ajutised konstruktsioonid", mis uurib samuti inimeseks olemist, seda "ajutiste, kipakate, lössi vajunud konstruktsioonide ja põgenemise- ja päästeplaanide" kaudu. Abstraktsemal moel on kunstnik näitust kirjeldanud väljendiga "Flucht- und Rettungsplan", mis on tõlgituna "evakueerimisplaan".

Näitused on avatud 1. maini.