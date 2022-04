Sten Eltermaa näitus galeriis Kanal mõtestab autoaknast avanevat vaadet

"Näitus koosneb erinevatest autoklaasidest, millel eksponeeritakse Steni fotosid justkui klaasikleepsudena. Sünnib ruumiline installatsioon, kus saab nende akende vahel ringi liikuda. Kusjuures meie galerii ruumides tegutses 1980. aastatest autoparandustöökoda, selles mõttes viibimegi garaažis," avas galerist Stella Mõttus uue näituse tausta.

Sten Eltermaa käsitleb autoaknast heiastuvat vaadet kinematograafilisena, nimetades selle mõju lausa teraapilisteks. "Auto on mobiilne ja autoaknast avaneb alati midagi uut, mõni ootamatu vaatepilt ja -mäng. See on alge, millest kasvas välja idee eksponeerida n-ö garaažigaleriis vaateid, mis nii sõitva kui ka seisva auto akendest avanevad," tutvustas kunstnik oma nägemust.

Peatselt avatav näitus püsib 4. juunini galeriis Kanal aadressil Liiva 11a Võrus.

Sten Eltermaa (1986) on Tallinnast pärit foto- ja installatsioonikunstnik, kes on õppinud filosoofiat (BA), fotograafiat (BA, Pallas), kaasaegset kunsti (MA, EKA) ning olnud residentuuris nii Belgia, Hollandi kui Portugali ülikoolides. Eltermaa varasemad isikunäitused on olnud EKA galeriis, Draakoni galeriis ja Tartu Kunstimuuseumis.