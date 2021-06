Võru uus galerii Kanal avab uksed Peeter Lauritsa näitusega

"Taimsete koosluste kohastumisvõime, suhtluskanalid ja koostöövormid on hämmastavad. Taimse ja inimliku teadvuse kontakt, millega tehisintellekt varsti hakkama saada võib, on tänapäeval üks põnevamaid fantaasiaidm" sõnas Laurits.

"Digitaalse teadvusega seondub suur hulk düstoopseid stsenaariume, aga utoopilisi arengumudeleid meil samahästi kui pole."

Peeter Laurits (s 1962) on õppinud Tartu ja Leningradi riiklikes ülikoolides, Eesti humanitaarinstituudis ning New Yorgi rahvusvahelises fotograafiakeskuses. Lauritsa peamised väljendusvahendid on fotograafia ning digitaalsed manipulatsioonid. 90ndatel tegeles ta DeStudio koosseisus meediakriitiliste mängudega, kuid pöördus peagi süvaökoloogiasse, kolis metsa ning ühendas oma elus ja loomingus neoliitilised ning postindustriaalsed printsiibid. Praegu on ta loomingu keskmes posthumanistlik eetika.

Kanal galerii eesmärk on Võru linna tuua mitte ainult Lõuna-Eesti, vaid ka mujalt pärit, kuid mingil moel Lõuna-Eestiga seotud kunstnike graafikat, video-, heli- ja fotokunsti, et rikastada siinset kunstimaastikku ning pakkuda rohkem võimalusi kultuuri nautimiseks nii võrulastele kui ka kaugemalt tulijatele.