Galerii: Võrus avati Marko Mäetamme uus näitus "Garaaži lood"

Võrus Kanal galeriis avati 18. septembril Marko Mäetamme näitus "Garaaži lood ehk mis need koledad paksud kiimas mehed seal jälle lämisesid".

Garaažid, kus õlist ja tolmust paakunud seinu katsid pornoajakirjadest välja lõigatud alasti naiste pildid ja kus üksteiselt oli igati normaalne küsida, kui palju naisi ta pannud on, meeste värk. "Garaaži lood ehk mis need koledad paksud kiimas mehed seal jälle lämisesid" tähistab justkui akent sellesse aastate tagusesse aega.

Näitusel on väljas tööd sarjast "Adults Only" (akrüül lõuendil, 2020–2021). Väljapaneku graafiline disainer on Henri Kutsar.

Marko Mäetamm on Viljandis sündinud graafik ja maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Mäetamm on oma BA ja MA omandanud Eesti Kunstiakadeemias, viibinud residentuuris New Yorgis, Pariisis ja Berliinis, välja andnud mitmeid raamatuid, osalenud mitmekümnel näitustel Eestis ja välismaal ning esindanud Eestit Veneetsia biennaalil 2003. ja 2007. aastal.

Näitus "Garaaži lood ehk mis need koledad paksud kiimas mehed seal jälle lämisesid" jääb Kanal galeriis avatuks 23. oktoobrini.