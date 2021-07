Kogo galeriis avaneb kunstiturukriitiline näitus

Grupinäitus "Kunstiturg, elu ja surm" / "Survival kit for the art market" valmis kunstnike Alexei Gordini ja Marko Mäetamme residentuuri ajal Berliinis projektiruumis Roam, mida kureerib 2020. aastal loodud MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö. Näitusel osaleb ka Berliinis elav ja töötav eesti kunstnik Kennet Lekko, kes on ka üks näituse ideede autoritest. Näituse kuraator on Helene Bosecker.

Berliinis on näitus Berliini galeriide nädala raames avatud neli päeva, 1.–4. juulini, seejärel rändab näitus Kogo galeriisse, olles avatud 10. juulist 14. augustini.

Kunstnikud tegelevad maali ja videokunsti hõlmaval näitusel muu hulgas küsimustega, kuidas tulla toime pideva rahulolematusega, kuidas säilitada loominguline vabadus, kui turg ootab teistsugust esteetikat ja kas minna vooluga kaasa või ujuda sellele vastu.

Kogo galerii on 2018. aastal asutatud kaasaegse kunsti galerii Tartus. Kogo keskendub eeskätt noorema põlvkonna kunstnike tutvustamisele Eestis ja rahvusvaheliselt. Galerii esindatavad kunstnikud on Alexei Gordin, Eike Eplik, Mari-Leen Kiipli, Kristi Kongi, Eva Mustonen ja Elīna Vītola.